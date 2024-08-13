Willkommen bei MADS – Medien an der Schule





„MADS – Medien an der Schule“ hilft Lehrkräften bei der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht – und zwar crossmedial und unter Verwendung aktueller Nachrichten und Themen. Die Teilnahme ist kostenlos.





Das praxisnahe Schulprojekt Ihrer regionalen Tageszeitung unterstützt Lehrkräfte dabei, Medien ganz leicht in den Schulalltag zu integrieren, und es hilft Schülerinnen und Schülern, fragwürdige von glaubwürdigen Informationen zu unterscheiden. Ganz nebenher vermittelt es Allgemeinbildung, steigert die Lesekompetenz und macht vor allem eins: viel Spaß!





MADS verändert sich! Wir informieren Sie an dieser Stelle, per E-Mail unter info@mads.de und per E-Mail-Newsletter und danken Ihnen für Ihre Geduld! Wählen Sie Ihre Tageszeitung und fragen Sie jetzt bereits unverbindlich an: